Половина жителей многоэтажек не знали о заработке на общем имуществе

Наиболее популярными источниками дохода в домах оказались сдача в аренду нежилых помещений и размещение дополнительных рекламных конструкций на фасаде подъезда или крыши Более 50% жителей многоквартирных домов не знали, что общее имущество в доме дает возможность получать дополнительный доход и распределять его на домовые нужды.