Враг здоровья, притаившийся в углу: опасность черной плесени в доме и как с ней бороться Ольга БезродняяЧёрная плесень представляет собой серьёзную угрозу для здоровья, поскольку выделяет споры и токсины, способные вызвать различного рода заболевания.
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