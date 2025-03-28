Враг здоровья, притаившийся в углу: опасность черной плесени в доме и как с ней бороться Ольга БезродняяЧёрная плесень представляет собой серьёзную угрозу для здоровья, поскольку выделяет споры и токсины, способные вызвать различного рода заболевания.