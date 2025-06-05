В Петербурге на оборудование 1267 квартир для сирот выделили более 187 миллионов рублей

В прошлом году оборудовали 252 квартиры, расходы составили 36,8 миллиона рублей В Петербурге с 2024 года действует новая мера социальной поддержки для детей-сирот – оборудование квартир предметами первой необходимости, сообщили сегодня в пресс-службе Жилищного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии