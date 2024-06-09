Кадыров: ВС РФ освободили село Рыжёвка на границе с Курской областью

ВСУ понесли значительные потери Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полк «Ахмат-Чечня» Министерства обороны России освободил село Рыжёвка в Сумской области, которое располагается на границе с Курской областью.
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