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Концерт «Lady in Jazz» в «Москва-Сити»

Концерт «Lady in Jazz» в «Москва-Сити»

Услышать любимые мелодии в необычных аранжировках, пообщаться с друзьями в неформальной обстановке, насладиться видами вечерней Москвы с высоты птичьего полёта — гостям концерта на 58-м этаже башни «Империя» доступны сразу несколько удовольствий.

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