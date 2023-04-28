Концерт «Lady in Jazz» в «Москва-Сити»

Услышать любимые мелодии в необычных аранжировках, пообщаться с друзьями в неформальной обстановке, насладиться видами вечерней Москвы с высоты птичьего полёта — гостям концерта на 58-м этаже башни «Империя» доступны сразу несколько удовольствий.