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Завели уголовное дело: куда пропал Александр Гудков

Завели уголовное дело: куда пропал Александр Гудков

Шоумен Александр Гудков, известный зрителям после участия в КВН и съемок в “Вечернем Урганте” и “Камеди”, не появлялся на телевидении уже полтора года.

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Комментарии
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Александра Думанская
Теперь зовут его узкий! В смысле мозга!
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Юрий Матренин
Да уж, много ... овна вырастил Маслюков у себя
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6 час.
Гарий Щерба
ИУДА ...!!!
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