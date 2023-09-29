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Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым на церемонии взвешивания

Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым на церемонии взвешивания

Поединок состоится 30 сентября.Поединок состоится 30 сентября.Шведский боксёр Отто Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым во время процедуры взвешивания перед их поединком, который состоится в Турции.

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