Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым на церемонии взвешивания

Поединок состоится 30 сентября.Поединок состоится 30 сентября.Шведский боксёр Отто Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым во время процедуры взвешивания перед их поединком, который состоится в Турции.
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