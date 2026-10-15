Новости из США по поводу Украины и главаря правящего там режима посыпались как из рога изобилия. В России услышали, всё поняли и сделали выводы: "Скоро увидим падение режима Зеленского".
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Свежие комментарии
- ВУ Путин повёл себя ...
- Переводчик Путина...
- ВУ Путин повёл себя ...
Зеля там меньше всего решает - там решают Порошенки...Тимошенки...и вся другая сверх богатая укросволочь, что сидит у власти.
Вот всю эту власть и нужно уничтожать, ну и Зельку с ними.
Зеля уйдёт ,режим останется