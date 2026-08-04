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Происшествия

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В Пермском крае госавтоинспекторы помогли автомобилисту поменять колесо

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» (дислокация с. Коса), находясь на маршруте патрулирования, на 20-м км автомобильной дороги Юксеево — Коса заметили припаркованный автомобиль «Хендай Солярис» с включенными аварийными сигналами.

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