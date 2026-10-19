На петербургском складе в Петро-Славянке проверили почти 100 иностранцев. Только четыре из них не соблюдают миграционное законодательство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Петербурге заде...
- Ч Петербуржец забра...
- Ч Продолжительность...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым