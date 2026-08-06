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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торонто (WTA). 3-й круг. Шнайдер сыграет с Калинской, Александрова – с Гибсон, Соболенко поборется с Чжан Шуай, Швентек – с Голубич

Диана Шнайдер и Анна Калинская поборются за выход в четвертый круг тысячника в Торонто. Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с Чжан Шуай.

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