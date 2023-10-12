Капитан "Вашингтона" Овечкин заявил, что остается спокойным ради команды

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, как ему удается сохранить спокойствие и справиться с давлением от разговоров про погоню за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).