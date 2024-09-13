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Проклова рассказала об обвинениях коллег после признания в романе с Табаковым

Проклова рассказала об обвинениях коллег после признания в романе с Табаковым

Елена Проклова вновь поделилась своими мыслями о покойном режиссере Олеге Табакове. После того как она рассказала о том, что в 15 лет стала жертвой домогательств со стороны кинематографиста, на нее обрушилась волна критики со стороны коллег.

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