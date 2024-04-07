«Соблазнял по заданию КГБ»: в чём признался актёр Михаил Казаков

ЧК и КГБ на протяжении существования Советского Союза старались делать ставку на знаменитостей. В отличие от рядовых граждан, представители богемы могли спокойно общаться с иностранцами, а, следовательно, добывать полезную информацию.
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