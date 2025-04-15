Нормы и правила вывоза мусора после ремонта в квартире: что нужно знать

Ремонт квартиры — это всегда шаг к улучшению качества жизни. Но за новым интерьером часто возникает вопрос, о котором люди не задумываются сразу: куда деваются строительные отходы? Выбрасывать мусорные мешки в обычные мусорные баки не только неэтично, но и незаконно.
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