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Украинские беспилотники снова атаковали Москву: один врезался в башню "Москвы-сити"

Несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву рано утром воскресенья, 30 июля. Как сообщили в Министерстве обороны России, один украинский БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района.

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