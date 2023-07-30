Украинские беспилотники снова атаковали Москву: один врезался в башню "Москвы-сити"

Несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву рано утром воскресенья, 30 июля. Как сообщили в Министерстве обороны России, один украинский БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района.
Несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву рано утром воскресенья, 30 июля. Как сообщили в Министерстве обороны России, один украинский БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района.
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