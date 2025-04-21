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Три игрока «Нью-Джерси» травмировались в матче с «Каролиной». Маркстрем клюшкой ударил Глэсса, пытаясь попасть по Свечникову

По ходу второго периода стартовой игры серии первого раунда Кубка Стэнли защитник Бренден Диллон получил повреждение в борьбе с Уильямом Каррье и не вернулся на площадку.

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