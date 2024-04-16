Возле одной из главных школ Тамбова разваливается тротуарная плитка

Тамбовчане продолжают ужасаться состоянием дорог областного центра. Но если в центре города всю зиму и уже половину весны не могут привести в норму дорожное покрытие на основных улицах, то на севере Тамбова опасность создают тротуары.
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