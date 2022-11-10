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КХЛ. СКА в гостях у «Амура», «Сибирь» примет московское «Динамо», «Ак Барс» сыграет с «Торпедо»

СКА сыграет в гостях с «Амуром» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Московское «Динамо» встретится на выезде с «Сибирью», «Ак Барс» – с «Торпедо».

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