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Пловец из России Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Пловец из России Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Евгений Сомов показал в своем Instagram аккредитацию нейтрального атлета. Сомов является единственным российским пловцом, который выступит на парижской Олимпиаде, выполнив олимпийский норматив.

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