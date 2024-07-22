Пловец из России Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Евгений Сомов показал в своем Instagram аккредитацию нейтрального атлета. Сомов является единственным российским пловцом, который выступит на парижской Олимпиаде, выполнив олимпийский норматив.
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