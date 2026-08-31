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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» выиграла все три матча с общим счетом 12:2 и лидирует в Ла Лиге. У «Реала» 3 победы с 10:2, «Атлетико» отстает на 2 балла от лидеров

« Барселона » стартовала с трех побед в чемпионате Испании-2026/27. Команда тренер Ханси Флика дома обыграла «Райо Вальекано» (5:2) в 3-м туре.

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