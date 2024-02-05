Coinbase расширяет предложения двумя новыми листингами альткоинов Aerodrome Finance (AERO) и Velodrome Finance (VELO)

Coinbase объявила о включении в свою торговую платформу двух альтернативных цифровых валют. В рамках усилий по обеспечению прозрачности Coinbase регулярно обновляет дорожную карту листинга, добавляя перспективные активы находящиеся на рассмотрении.
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