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Царьград

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В Архангельской области больницы пополнили 8 медиков с начала года

В Архангельской области больницы пополнили 8 медиков с начала года

В Архангельской области медицинские учреждения пополнились новыми кадрами. С начала текущего года к выполнению обязанностей приступили два врача, а также шесть представителей среднего медицинского персонала.

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