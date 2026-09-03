В Архангельской области больницы пополнили 8 медиков с начала года

В Архангельской области медицинские учреждения пополнились новыми кадрами. С начала текущего года к выполнению обязанностей приступили два врача, а также шесть представителей среднего медицинского персонала.
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