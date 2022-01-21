В Индии поставят памятник борцу за независимость и пособнику Гитлера

Памятник участнику движения за независимость Индии, а также пособнику нацистской Германии во Второй Мировой войне Субхасу Чандре Босу (известен также как Нетаджи) поставят индийские власти в центре Нью-Дели, 21 января передает телеканал India Today.
Памятник участнику движения за независимость Индии, а также пособнику нацистской Германии во Второй Мировой войне Субхасу Чандре Босу (известен также как Нетаджи) поставят индийские власти в центре Нью-Дели, 21 января передает телеканал India Today.
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