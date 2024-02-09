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Царьград

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Мэр Екатеринбурга отчитал коммунальщиков за то, что те плохо убрали за "Ольгой"

Мэр Екатеринбурга отчитал коммунальщиков за то, что те плохо убрали за "Ольгой"

Циклон всю ночь засыпал город снегом, который к утру убрать  и вывезти, как обычно, не успелиЦиклон "Ольга", который к вечеру 8 февраля принёс в Екатеринбург снегопады, оказался мощнее, чем ожидали синоптики.

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