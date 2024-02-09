Мэр Екатеринбурга отчитал коммунальщиков за то, что те плохо убрали за "Ольгой"

Циклон всю ночь засыпал город снегом, который к утру убрать и вывезти, как обычно, не успелиЦиклон "Ольга", который к вечеру 8 февраля принёс в Екатеринбург снегопады, оказался мощнее, чем ожидали синоптики.
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