Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать обострения ситуации в Косово

Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ выразила обеспокоенность событиями в регионе и призвала не допускать дальнейшего обострения и восстановить свободное движение через границу, передает «РИА Новости» со ссылкой на Миссию ООН по делам временной администрации в Косово Зиадэ также призвала все стороны «добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех».
Популярные статьи
- Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац
- МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России
- Глава Минобороны Израиля Ганц заявил о готовности нанести ядерный удар по Ирану, чтобы затормозить его ядерную программу
Свежие комментарии