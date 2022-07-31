РОСБАЛТ

786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    А что на него молиться, что ли ? Швед приперся убивать, сдох где-то, а русские должны сочувствовать?Посла РФ в Швеции...
  • Фаддей Прокофьев
    Можно добавить ещё и то, что у таджиков язык состоит в родстве, хотя и отдалённом, с русским. (Как и персидский. Срав...Почему в «набеге ...
  • галина
    Нам давно пора выйти из всех международных организаций и платить туда деньги. Мы все равно плохие.Путин посетовал, ...

Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать обострения ситуации в Косово

Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать обострения ситуации в Косово

Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ выразила обеспокоенность событиями в регионе и призвала не допускать дальнейшего обострения и восстановить свободное движение через границу, передает «РИА Новости» со ссылкой на Миссию ООН по делам временной администрации в Косово Зиадэ также призвала все стороны «добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх