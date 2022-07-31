Спецпредставитель генсека ООН призвала избегать обострения ситуации в Косово

Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Косово Кэролайн Зиадэ выразила обеспокоенность событиями в регионе и призвала не допускать дальнейшего обострения и восстановить свободное движение через границу, передает «РИА Новости» со ссылкой на Миссию ООН по делам временной администрации в Косово Зиадэ также призвала все стороны «добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех».