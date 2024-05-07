Уполномоченный во Владимирской области оказал содействие в перерасчете оплаты услуг

05.04.2024 Уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области Матюшкиной А.В. поступило обращение от гражданина, плательщика налога на профессиональный доход М* по вопросу перерасчета оплаты услуг за водоснабжение и водоотведение.
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