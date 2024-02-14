Чемпион Игр Фетисов раскритиковал IIHF после решения по отстранению России

Депутат Госдумы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов критично оценил решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от турниров под своей эгидой.
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