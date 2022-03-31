Російський танк T-72, захоплений українськими військовими в районі Лук'янівки Україна готується до нового наступу Росії на сході країни Проте представник Києва повідомив, що переговори з Москвою відновляться в режимі «онлайн» цієї п'ятниці Українські сили готуються до нових атак Росії на сході країни, оскільки Москва нарощує там свої війська після невдалих маневрів під Києвом, заявив […] Сообщение Україна готується до нового наступу Росії на сході країни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.