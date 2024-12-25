Декан ЗабГУ Андрей Макаров стал председателем краевой Общественной палаты

В Забайкальском крае состоялись выборы председателя Общественной палаты. На эту должность был избран декан Международного факультета права и бизнеса Забайкальского государственного университета Андрей Макаров, сообщили в пресс-службе палаты.
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