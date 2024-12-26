Экс-мэра Владивостока выпустили из колонии

Галина Друзина

Да Пушкарёв из всех мэров, которые у нас во Владивостоке были, самый лучший, с ним город был чистый, делал ремонт в домах. Это москвичи его оговорили, потому что он не пускал их в город, а москвичи - это хамы и сволочи, Пушкарёв отсидел ни за что, сколько мы горожане писали в поддержку Пушкарёва, но москвичи твари...