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Экс-мэра Владивостока выпустили из колонии

Экс-мэра Владивостока выпустили из колонии

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев убыл из ИК-27, где отбывал срок, на СВО, сообщил PRIMPRESS информированный источник.

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Комментарии
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Галина Друзина
Да Пушкарёв из всех мэров, которые у нас во Владивостоке были, самый лучший, с ним город  был чистый, делал ремонт в домах. Это москвичи его оговорили, потому что он не пускал их в город, а москвичи - это  хамы и сволочи, Пушкарёв отсидел ни за что, сколько мы горожане писали в поддержку  Пушкарёва, но москвичи твари...
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