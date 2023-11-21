Ребенок умирает – ждите очереди: что не так с приемными отделениями в российских больницах

На днях общественность была шокирована новостью: в Благовещенске умерла девочка, которой не было и двух лет – перестала дышать во время тихого часа в детском саду, на скорой увезли в детскую больницу, где малышку не приняли и отправили в другую клинику.
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