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Царьград

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Предложила "тряхнуть деда": Внучка планировала убийство Тарховых не один год? На признание решился отец

Предложила "тряхнуть деда": Внучка планировала убийство Тарховых не один год? На признание решился отец

Ей дали всё - безбедную жизнь, квартиру в центре города и роскошные путешествия. Екатерина Бельская не оценила старания дедушки с бабушкой, и в один из дней предложила своему отцу "тряхнуть деда".

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