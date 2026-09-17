«Нам не нужны новые законы»: глава Nvidia отверг призывы Anthropic замедлить гонку ИИ

Дженсен Хуанг заявил на Dreamforce, что безопасность — это инженерная задача. Не уверен в продукте — не выпускай Глава Nvidia Дженсен Хуанг выступил с жёсткой позицией на конференции Dreamforce: индустрии ИИ не нужны новые законы или регуляторы для обеспечения безопасности.