«Нам не нужны новые законы»: глава Nvidia отверг призывы Anthropic замедлить гонку ИИ

Дженсен Хуанг заявил на Dreamforce, что безопасность — это инженерная задача. Не уверен в продукте — не выпускай Глава Nvidia Дженсен Хуанг выступил с жёсткой позицией на конференции Dreamforce: индустрии ИИ не нужны новые законы или регуляторы для обеспечения безопасности.
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