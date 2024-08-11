Борец Максим Сакулцан завершил своё выступление на Олимпиаде

Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан завершил своё выступление на Олимпийских играх в Париже, проиграв сегодня в схватке в переквалификации в весовой категории до 65 кг пуэрториканцу Себастьяну Ривере со счётом 4:15.
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