Борец Максим Сакулцан завершил своё выступление на Олимпиаде

Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан завершил своё выступление на Олимпийских играх в Париже, проиграв сегодня в схватке в переквалификации в весовой категории до 65 кг пуэрториканцу Себастьяну Ривере со счётом 4:15.