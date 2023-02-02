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Врач назвала симптомы ревматоидного артрита у детей

Врач назвала симптомы ревматоидного артрита у детей

Ежегодно 2 февраля отмечается День осведомленности о ювенильном ревматоидном артрите. Это коварное заболевание, которое может возникнуть у любого ребенка до 16 лет и грозит такими осложнениями, как поражение глаз и амилоидоз внутренних органов.

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