Врач назвала симптомы ревматоидного артрита у детей

Ежегодно 2 февраля отмечается День осведомленности о ювенильном ревматоидном артрите. Это коварное заболевание, которое может возникнуть у любого ребенка до 16 лет и грозит такими осложнениями, как поражение глаз и амилоидоз внутренних органов.