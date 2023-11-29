Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий

Какие города россияне считают лучшими для проживания, а какие для путешествий, помимо самых востребованных — Москвы и Санкт-Петербурга, узнали компания «НДВ Супермаркет Недвижимости» и сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.