В Самаре на проспекте Кирова водитель влетел в два автомобиля

Жесткое ДТП произошло вечером 23 мая.Так, по информации представителей ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, около 19:40 водитель автомобиля Лада Приора осуществлял движение по проспекту Кирова в направлении со стороны Московского шоссе в сторону улицы Стара-Загора.
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