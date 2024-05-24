В Самаре на проспекте Кирова водитель влетел в два автомобиля

Жесткое ДТП произошло вечером 23 мая.Так, по информации представителей ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, около 19:40 водитель автомобиля Лада Приора осуществлял движение по проспекту Кирова в направлении со стороны Московского шоссе в сторону улицы Стара-Загора.