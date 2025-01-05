Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14

Среди них есть четверо несовершеннолетнихВрачи оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля в Карелии, сообщил министр здравоохранения региона Карелии Михаил Охлопков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии