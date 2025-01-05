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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14

Среди них есть четверо несовершеннолетнихВрачи оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля в Карелии, сообщил министр здравоохранения региона Карелии Михаил Охлопков.

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