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С нами не соскучишься!

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Учительница музыки оставила школу, чтобы превратить автобус в дом и студию звукозаписи

Учительница музыки оставила школу, чтобы превратить автобус в дом и студию звукозаписи

Пандемия, загнавшая весь мир на самоизоляцию, стала толчком для многих свершений, ведь многие из тех, кто оказался запертым в четырех стенах пересмотрели свои взгляды на жизнь, а то и кардинально ее поменяли.

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