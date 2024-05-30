Учительница музыки оставила школу, чтобы превратить автобус в дом и студию звукозаписи

Пандемия, загнавшая весь мир на самоизоляцию, стала толчком для многих свершений, ведь многие из тех, кто оказался запертым в четырех стенах пересмотрели свои взгляды на жизнь, а то и кардинально ее поменяли.
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