Синоптик Леус спрогнозировал облачную погоду с небольшими дождями в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал облачную погоду с небольшими дождями в Москве 5 октября.
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