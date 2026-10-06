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Царьград

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Караев проверил стройку цеха детского питания на «Беллакте» за 380 млн

Караев проверил стройку цеха детского питания на «Беллакте» за 380 млн

Строительство цеха на Волковысском ОАО «Беллакт» позволит увеличить выпуск сухого детского питания с 7,5 тыс.

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