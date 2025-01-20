Русский Колоколъ Главное управление региональной безопасности Московской области на минувшей неделе выпустило предупреждение для жителей региона.
Переводом заплатил - ты уже почти ИГИЛ*: пассажирам маршруток грозят реальными сроками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
Вообще почти во всех маршрутках есть распоряжение Губера, что платить картами через терминал. А если терминал не работает- проезд бесплатный.
Ответить
2 час.
леонид рыбаков
ПРОДАЖНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ И БЕЗНАДЗОРНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ПЕРЕХОДИТ В ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАРОДА эти придурки местная власть бунт провоцирует . По первому звонку водителя должны были снять с рейса и уволить и все тишина была бы . Устроили бы забастовку всех уволить мигрантов и на время росгвардия пару недель повозила бы для снятия напряжения и сто процентов угомонились бы остальные в подмосковье .Эти товарищи понимают когда их массово наказывают а не по одиночке ----это стая== гибель одной особи стаю не уничтожишь как и проблему .А ЗА ОТПРАВКУ НА РОДИНУ НА ГОД ОТРАБОТАТЬ В ТРУДОВОМ ЛАГЕРЕ НА ЛЕСОПОВАЛ В АРЕНДУ КИТАЙЦАМ -- ТАМ БЫСТРО ОТРАБОТАЮТ ДЕНЬГИ... .НЕ НАДО НАШИ ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ НА ТАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Ответить
1 час.
SI
Sergey Ivanov
Вот она, наша власть во всей ее красе! Оказывается, если человек заплатил за проезд наличными (или переводом на карту)- то он «пособник терроризма»! Ну, то есть, если его ВЫНУДИЛИ заплатить наличными прямо в карман водиле. А как назвать начальника автобазы, который ежемесячно перечисляет незаменимому специалисту зарплату? Это не поддержка терроризма? Наша власть всегда выбирает себе мишень из наиболее беззащитных слоев населения. Тронуть таджика- себе дороже! Они сплочены. Вооружены. Все ходят с ножами и пистолетами. Такого задень- запросто пулю получишь. А вот навесить все статьи уголовного кодекса на русского- самое милое дело! Вроде как, с одной стороны, припугнул- то есть, выполнил первейшее предназначение власти, а с другой- сделал это безопасно для себя! Русский народ не только самый разделенный народ на планете. Он еще и самый разобщенный народ! А поодиночке бить русских- легко и безопасно. Это не с разъяренной толпой таджиков сражаться! А искать какую- то там «справедливость» или просто здравый смысл в политике нашей власти- занятие безнадежное.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии