Переводом заплатил - ты уже почти ИГИЛ*: пассажирам маршруток грозят реальными сроками

ПРОДАЖНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ И БЕЗНАДЗОРНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ПЕРЕХОДИТ В ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАРОДА эти придурки местная власть бунт провоцирует . По первому звонку водителя должны были снять с рейса и уволить и все тишина была бы . Устроили бы забастовку всех уволить мигрантов и на время росгвардия пару недель повозила бы для снятия напряжения и сто процентов угомонились бы остальные в подмосковье .Эти товарищи понимают когда их массово наказывают а не по одиночке ----это стая== гибель одной особи стаю не уничтожишь как и проблему .А ЗА ОТПРАВКУ НА РОДИНУ НА ГОД ОТРАБОТАТЬ В ТРУДОВОМ ЛАГЕРЕ НА ЛЕСОПОВАЛ В АРЕНДУ КИТАЙЦАМ -- ТАМ БЫСТРО ОТРАБОТАЮТ ДЕНЬГИ... .НЕ НАДО НАШИ ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ НА ТАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

SI

Sergey Ivanov

Вот она, наша власть во всей ее красе! Оказывается, если человек заплатил за проезд наличными (или переводом на карту)- то он «пособник терроризма»! Ну, то есть, если его ВЫНУДИЛИ заплатить наличными прямо в карман водиле. А как назвать начальника автобазы, который ежемесячно перечисляет незаменимому специалисту зарплату? Это не поддержка терроризма? Наша власть всегда выбирает себе мишень из наиболее беззащитных слоев населения. Тронуть таджика- себе дороже! Они сплочены. Вооружены. Все ходят с ножами и пистолетами. Такого задень- запросто пулю получишь. А вот навесить все статьи уголовного кодекса на русского- самое милое дело! Вроде как, с одной стороны, припугнул- то есть, выполнил первейшее предназначение власти, а с другой- сделал это безопасно для себя! Русский народ не только самый разделенный народ на планете. Он еще и самый разобщенный народ! А поодиночке бить русских- легко и безопасно. Это не с разъяренной толпой таджиков сражаться! А искать какую- то там «справедливость» или просто здравый смысл в политике нашей власти- занятие безнадежное.