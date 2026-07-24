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Царьград

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"Автоваз" продлит корпоративный отпуск: модернизация и 370 млн рублей

"Автоваз" продлит корпоративный отпуск: модернизация и 370 млн рублей

"Автоваз" с 27 июля по 16 августа вновь уходит в корпоративный отпуск. За это время предприятие выполнит модернизацию оборудования, подготовится к выпуску Lada Azimut и потратит более 370 млн рублей на улучшение условий труда и развитие модельного ряда.

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