"Автоваз" продлит корпоративный отпуск: модернизация и 370 млн рублей

"Автоваз" с 27 июля по 16 августа вновь уходит в корпоративный отпуск. За это время предприятие выполнит модернизацию оборудования, подготовится к выпуску Lada Azimut и потратит более 370 млн рублей на улучшение условий труда и развитие модельного ряда.