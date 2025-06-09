Почти 1100 детских лагерей открылись в Нижегородской области этим летом

Июнь в разгаре, и в летних оздоровительных лагерях вовсю звенят детские голоса. Этим летом юных нижегородцев готовы принять почти 1100 организаций отдыха и оздоровления детей – это на 13% больше, чем в прошлом году.
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