18 исторических фото, которые расскажут больше, чем учебник

История — очень интересная и познавательная наука, но многие люди почему-то считают ее скучной. Возможно, потому что в учебниках обычно изложена только «сухая» информация, которую, к тому же, сложно запоминать.
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