Mothership: китайца уволили с работы за то, что он не позвал свою мать на свадьбу

Мужчину в Китае уволили с работы, потому что он не пригласил свою мать на свадьбу, пишет Mothership. Основатель китайской компании Henan Mining Crane Цуй Пэйцзюнь рассказал, что однажды уволил сотрудника после того, как узнал причину отсутствия его матери на свадьбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии