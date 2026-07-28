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Газета.ру

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Mothership: китайца уволили с работы за то, что он не позвал свою мать на свадьбу

Mothership: китайца уволили с работы за то, что он не позвал свою мать на свадьбу

Мужчину в Китае уволили с работы, потому что он не пригласил свою мать на свадьбу, пишет Mothership. Основатель китайской компании Henan Mining Crane Цуй Пэйцзюнь рассказал, что однажды уволил сотрудника после того, как узнал причину отсутствия его матери на свадьбе.

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