Психолог указала негативную сторону тренда «бежевых мам» на ребенка

В последнее время в социальных сетях набирает популярность движение «бежевых мам» — женщин, которые окружают своего ребенка исключительно светло-бежевыми тонами и выступают против более ярких цветов в одежде, интерьере и игрушках.
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