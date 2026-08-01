БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет

Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет

Новая волна эмиграции — лучшее, что ждет Украину в ближайшее время Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 31 июля Повiтряни сили Украины сбили/подавили, по их данным, 195 БПЛА из 255 запущенных.

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