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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» – фаворит в борьбе за подписание Кузнецова (Артур Хайруллин)

«Сибирь» является фаворитом в борьбе за подписание нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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